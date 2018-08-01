Региональный центр "Семья" создает Ассоциацию выпускников

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" приглашает выпускников, а также всех, кто причастен к жизни и развитию Борковского детского дома, откликнуться и вступить в Ассоциацию выпускников, стать наставником для нынешних и будущих выпускников, помочь им социализироваться и добиться поставленных целей.

Как пояснили в центре "Семья", с 2017 года у центра появился филиал – бывший Борковский детский дом стал одним из подразделений центра и был преобразован в Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки".

По словам директора центра "Семья" Елены Перминовой, нынешний год богат на знаменательные даты для учреждения. Центру исполнилось 25 лет, а филиалу – исполняется 85 лет. За эти годы выпускниками учреждения стали сотни детей. Кто-то из них остался проживать и работать в селе, кто-то перебрался в Тюмень, а часть разъехались по стране.

"В связи с празднованием юбилея мы выступили с инициативой создания "Ассоциации выпускников" - некоммерческой организации, способствующей формированию и развитию корпоративных традиций, укреплению связей выпускников с детским домом. Мы общались с выпускниками прошлых лет, для каждого из них учреждение стало настоящим домом, воспитатели, специалисты и другие ребята – семьей. Мы хотим, чтобы у выпускников была возможность поддерживать связь и общение, участвовать в жизни учреждения, вносить свой вклад в формирование целей и стремлений выпускников нынешних лет", - подчеркнула Елена Перминова.

Для вступления в ассоциацию необходимо заполнить заявление. Узнать подробности можно по телефону: 89123837794 (Галина Геннадьевна).