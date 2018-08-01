Бизнесмены Казахстана и Тюмени встретятся на бирже контактов

Фото Торгово-промышленной палаты Тюменской области Фото Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Делегация бизнесменов Республики Казахстан прибудет в Тюменскую область 28 августа. Члены делегации примут участие в бирже контактов с тюменскими предпринимателями.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области, в состав делегации Республики Казахстан входят 14 компаний пищевой промышленности, машиностроения и товаров для детей.

"Казахстан – приоритетный стратегический партнер для Тюменской области. Государство, с которым нас связывают не только границы, но и исторически сложившиеся тесные партнерские отношения. Его бизнес мобилен, предприимчив и открыт к новому. Именно такие партнеры нужны тюменским товаропроизводителям для дальнейшего развития и взаимовыгодного сотрудничества. Не сомневаюсь, что запланированная биржа контактов принесет новые совместные соглашения и проекты", - подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Для участия в бирже контактов предпринимателям Тюменской области нужно до 17 августа направить заполненную форму заявки (Приложение 2 – форма регистрации). Контактное лицо: заместитель директора центра ВЭД ТПП Тюменской области Анастасия Дорохова, тел. +7 (3452) 689-359, доб. 120, электронная почта: anna.tpp-to@mail.ru