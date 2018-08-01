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Продолжается сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию

Общество, 09:43 14 августа 2018

фото Минобрнауки России

Встреча министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой с родителями школьников состоится 29 августа в одной из московских школ, сообщает Минобрнауки.

Общение пройдет в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. На связь с центральной площадкой в Москве выйдут восемь российских городов из шести федеральных округов. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским родительским собранием следить можно будет из любой точки страны и мира.

Вопросы министру можно направлять через форму на сайте и через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания.

Партнером в организации и проведении Общероссийского родительского собрания выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей.

Общероссийское родительское собрание – традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.

В 2017 году в адрес Министра поступило более 3 тыс. вопросов.

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# образование , родители

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