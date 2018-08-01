Единственный в России проект подготовки специалистов для Арктики запустят в Тюмени

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Проект "Арктическая проектная магистратура" стартует в Тюменском индустриальном университете 1 сентября, сообщили в вузе.

Проект уникальный, он соединит все процессы, которые будут востребованы в Арктике. Вуз начнет готовить специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для современного освоения и развития северного форпоста страны. Такой опыт и в проектном, и в образовательном пространстве ни один вуз в России не осуществляет.

Тема Арктики объединит несколько образовательных магистерских программ, среди которых "Морское бурение", "Геонавигация", "Системы и технические средства автоматизации и управления", "Социальный и кадровый аудит на промышленных предприятиях (в циркумполярной зоне)", "Науки о данных" и "Маркетинг в гостеприимстве".

Как рассказала доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга и муниципального управления ТИУ Марина Белоножко, в программе магистратуры нового формата предметы, связанные с неоиндустриальным освоением Арктики. Студентам предстоит комплексное изучение окружающей среды полярных регионов, познание Арктической цивилизации, изучение перспектив освоения энергетических ресурсов региона и геополитические измерения мировой нефтегазовой отрасли. В рамках программы обучающиеся также будут выполнять проект, который включает в себя различные аспекты развития Арктической территории Российской Федерации.

Полигоном для исследований станет Ямало-Ненецкий автономный округ. На примере этой территории магистранты будут заниматься особенностями морского бурения в Арктике, а также ведением работ в условиях вечной мерзлоты (ТИУ имеет большие наработки в области криологии). Кроме того, они проведут оценку и совершенствование условий жизнедеятельности в арктических условиях, изучат человеческий и социальный потенциал реализации новых индустриальных мегапроектов в циркумполярном регионе, особенности мобильного мультилокального образа жизнедеятельности в высоких широтах, проблемы взаимодействия нефтегазовых компаний и живущих на этой территории аборигенных этносов, развитие туризма и цифровые технологии для работы на Крайнем Севере.

"В конце обучения мы планируем презентовать проект представителям органов власти, общественности, СМИ ЯНАО", – поделилась планами Марина Львовна.

К реализации проекта подключатся пять кафедр опорного вуза. Кафедра криологии Земли, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, кафедра кибернетических систем, кафедра маркетинга и муниципального управления и кафедра бизнес-информатики и математики.

"В Арктическую магистратуру поступать отдельно студенты не будут. Выбирая вышеперечисленные направления, они получают возможность изучить "арктический" модуль, в рамках вариативной части своей образовательной программы. В сентябре мы соберем их и расскажем подробно о возможных вариантах дальнейшего обучения", – пояснила Марина Белоножко.

По итогам прохождения модуля, обучающиеся, кроме магистерского диплома по своему направлению подготовки, получат еще и сертификат установленного образца, где будут прописаны все "арктические" компетенции. Рассматривается вариант включения в программу Арктической магистратуры кратких курсов, которые можно дополнительно освоить в процессе обучения и по каждому из них тоже получить сертификат. Например, 1С, система менеджмента качества ISO 9000, экологический менеджмент ISO 14000 и другие.

"Большое количество студентов с севера поступает в Тюмень и это лишь подтверждает, что качество, которое дают наши университеты, сегодня позволяет выпускникам трудоустраиваться по профессии, с хорошей заработной платой. У нас есть четкая, понятная программа на много лет вперед, как наши вузы будут развиваться, будут становиться более современными", - уверен временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор.

Глобальная значимость проекта подразумевает его выход за пределы Тюменского индустриального университета и всего региона. Поэтому ведутся переговоры о взаимодействии с коллегами из российских и зарубежных университетов. В частности, ТИУ заинтересован в сотрудничестве с вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.