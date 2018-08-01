Александр Моор: тюменские продукты питания привлекают северян качеством и свежестью

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Расширение ассортимента и наращивание объемов поставок тюменских продуктов питания в Югру и на Ямал активно обсуждают органы власти трех регионов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Продукция тюменских производителей привлекает северян хорошим качеством и свежестью. Например, большой популярностью в Югре и на Ямале пользуются очень вкусные молочные продукты, выпускаемые бердюжским предприятия "Молоко". Об этом мне рассказывали, например, жители Нижневартовска", - отметил Александр Моор.

На предприятии "Молоко" врио губернатора побывал во время рабочего визита в Бердюжский район.

"Мы производим более 50 наименований продукции: молоко цельное и пастеризованное, сметану, творог, кефир жирный, сливочное масло, ряженку, сыры, сливки, йогурты. С 2014 года стали выпускать слоистые сыры - косичку и чечил, а в 2017 году освоили выпуск плавленных сыров. В планах развития на 2019 год - строительство цеха по производству мороженого", - рассказал генеральный директор Виталий Бауэр.

Начиная с 2009 года, общий объем выпускаемой продукции вырос в 2,5 раза и в 2017 году составил 9 тыс. 109 тонн цельномолочной продукции, 107,7 тонн сливочного масла и 178 тонн сыра.

"Сорок процентов продукции мы поставляем в северные автономные округа. В чем секрет такого успеха? Нет никакого секрета. Просто мы вкладываем в работу всю душу. Никаких маркетинговых приемов мы не использовали. Просто люди попробовали наше молоко, сметану, масло, сыры - и им понравилось. Проблем со сбытом у нас нет", - сказал Виталий Бауэр.

На предприятии "Молоко" огромное внимание уделяют контролю качества продукции. Здесь действуют молочная, кисломолочная, сырная лаборатории, а также лаборатория приемки молока. Более 10 наименований продукции предприятия удостоены знака "Сто лучших товаров России".

"Предприятие "Молоко" работает под лозунгом советских времен - "Совесть - лучший контролер!". Такой подход к делу себя оправдывает. Думаю, для того, чтобы расширить поставки продукции наших малых и средних предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в северные автономные округа, необходимо создать в регионе логистический центр. Это позволит производителям снизить транспортные издержки. И такое решение обсуждается в областном правительстве", - отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

Напомним, 24 августа в городах Ямала и Югры стартуют традиционные тюменские продовольственные ярмарки.

"Мы рады, что у северян сформировалась симпатия к нашим продовольственным товарам, и они имеют возможность покупать сравнительно недорогие, качественные и экологически чистые продукты от тюменских производителей. Для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек и создании в северных автономных округах фирменных магазинов. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания. Это очень важная для нас задача", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко