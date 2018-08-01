  • 15 августа 201815.08.2018среда
  • USD66,7535
    EUR76,2325
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер южный

Тюменские подростки отправятся в краеведческую экспедицию

Общество, 08:07 15 августа 2018

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Экспедиция "По следам дружины Ермака" стартует 17 августа. В походе примут участие подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке. Вместе с наставниками ребята проведут выходные на берегу реки Тобол, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Во время экспедиции подростки посетят памятные места и увидят историческую реконструкцию битвы "Бой на Чувашском мысу". Краеведы познакомят ребят с личностью Ермака и историей края, а по возвращении участники напишут исследовательские работы.

В 10 часов начнется торжественное открытие экспедиции у памятного камня в честь основания города Тюмени, а уже в 11 часов подростки в составе группы отправятся в Тобольск, где посетят памятник Ермака на мысе Чукман, образованном Большим Казачьим и Никольским взвозами. Далее организаторами запланирован переезд в село Абалак.

18 августа группа отправится в деревню Бегишево. Там ребят ждет встреча с коренными жителями татарской деревни, поиски захоронений, исследование разных версий гибели Ермака. Завершит день вечерняя программа с мастер-классами, играми и викторинами.

19 августа экспедиция переместится в деревню Старый Погост Вагайского района. Участники посетят памятный камень покорителю Сибири — атаману Ермаку Тимофеевичу. Там же участники встретятся с казаками, а в 15 часов отправятся обратно в Тюмень.

"Подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке, необходимо показывать другой мир, открывать для них новые способы своего времяпрепровождения. Мы надеемся увлечь ребят путешествиями и изучением родного края. В школах покажем другим ребятам видеодневники участников экспедиций, а ребята поделятся впечатлениями со сверстниками. Это повысит их самооценку, поможет успешнее социализироваться", — рассказала организатор экспедиции Юлия Загорнян.



Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# краеведение , наставники , экспедиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 15.08.2018Драмтеатр приготовил сюрпризы для тюменцев в день открытия касс
09:19 15.08.2018Тюменский технопарк устроит благотворительный концерт классической музыки
09:08 15.08.2018Предпринимателей приглашают на космический интенсив
08:41 15.08.2018Выставка Нины Дятловой "Больше чем игрушка" открылась в Нижнетавдинском районе