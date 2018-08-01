Тюменские подростки отправятся в краеведческую экспедицию

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Экспедиция "По следам дружины Ермака" стартует 17 августа. В походе примут участие подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке. Вместе с наставниками ребята проведут выходные на берегу реки Тобол, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".



Во время экспедиции подростки посетят памятные места и увидят историческую реконструкцию битвы "Бой на Чувашском мысу". Краеведы познакомят ребят с личностью Ермака и историей края, а по возвращении участники напишут исследовательские работы.



В 10 часов начнется торжественное открытие экспедиции у памятного камня в честь основания города Тюмени, а уже в 11 часов подростки в составе группы отправятся в Тобольск, где посетят памятник Ермака на мысе Чукман, образованном Большим Казачьим и Никольским взвозами. Далее организаторами запланирован переезд в село Абалак.



18 августа группа отправится в деревню Бегишево. Там ребят ждет встреча с коренными жителями татарской деревни, поиски захоронений, исследование разных версий гибели Ермака. Завершит день вечерняя программа с мастер-классами, играми и викторинами.



19 августа экспедиция переместится в деревню Старый Погост Вагайского района. Участники посетят памятный камень покорителю Сибири — атаману Ермаку Тимофеевичу. Там же участники встретятся с казаками, а в 15 часов отправятся обратно в Тюмень.



"Подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке, необходимо показывать другой мир, открывать для них новые способы своего времяпрепровождения. Мы надеемся увлечь ребят путешествиями и изучением родного края. В школах покажем другим ребятам видеодневники участников экспедиций, а ребята поделятся впечатлениями со сверстниками. Это повысит их самооценку, поможет успешнее социализироваться", — рассказала организатор экспедиции Юлия Загорнян.







