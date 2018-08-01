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Воспитанники "Пионера" стали лауреатами международного вокального конкурса

Общество, 16:49 14 августа 2018

Фото ДИ "Пионер"

Тюменские воспитанники Дворца творчества и спорта "Пионер" стали лауреатами первой степени на вокальном конкурсе "Звёздный берег" Международного фестиваля "Дети России".

Как сообщает пресс-служба учреждения, конкурс проходил с 7 по 13 августа в Крыму. Ансамбль "Нотки" под руководством Елены Астафьевой стал лауреатом 1 степени.

Отличились юные артисты и в сольных выступлениях. Спартак Сорокин и Таисия Долгушина признаны лауреатами первой степени в номинации "Эстрадный вокал" "Соло" в возрастной группе от 6 до 9 лет. Эвелина Князева и Лиза Баранок стали лауреатами второй степени в этой же номинации. Дуэт Спартака Сорокина и Эвелины Князевой награжден дипломом лауреата первой степени.

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# вокальное искусство , ДИ "Пионер" , конкурс , Крым

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