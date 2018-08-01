Тоболяков приглашают на семейный фестиваль ГТО

vk.com/gto_tobolsk vk.com/gto_tobolsk

24 участка тестирования ГТО заработают в Тобольске 9 сентября.

Сдать нормативы рядом с домом приглашают всех желающих от 6 до 70 лет и старше. Кроме того, тоболяки могут принять участие в областном фестивале ГТО среди семейных команд.

Кто не успеет зарегистрироваться и получить медицинский допуск, могут пройти испытания в тестовом режиме. При успешном их прохождении, пройти обязательную регистрацию можно будет позже. Участникам фестиваля, сдавшим четыре теста ГТО на золотой знак, будут вручены подарочные сертификаты.

Программа фестиваля состоит из четырех видов испытаний: подтягивание или отжимание, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине

Евгений Новоселов