Драмтеатр приготовил сюрпризы для тюменцев в день открытия касс

Фото Тюменский драматический театр Фото Тюменский драматический театр

Официальное открытие касс состоится в Тюменском драматическом театре 18 августа. В этот день можно будет приобрести билеты на спектакли августа, сентября, октября и ноября со скидкой. Скидка действует на все спектакли из репертуара театра и составит 50%.

Также при покупке онлайн на сайте театра будет действовать скидка с 00 часов 18 августа, которая продлится сутки, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

По традиции открытие касс сопровождается концертом и приятными сюрпризами, которые готовят актеры для зрителей. В 12 часов начнется театрализованное представление. В течение дня пройдут театральные мастер-классы от актеров театра: фехтование и сценический бой, сценическое движение, вокал, танец, ораторское искусство, актерское мастерство.

А для зрителей с детьми будет специальный мастер-класс от детской театральной студии при театре. Начало мастер-классов 18 августа - в 13, 14, 16 и 17 часов.

В 18 часов 30 минут на площади перед театром начнется первый в мире парад действующей (и не очень) театральной техники. В 19 часов - традиционный летний концерт актеров театра. Во время концерта можно увидеть не только лучшие музыкальные номера из спектаклей, но и получить возможность поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Розыгрыш абонементов пройдет среди всех зрителей, купивших билеты в кассах ТБДТ в день открытия театральных касс. Традиционно главным призом станут годовые абонементы в театр.