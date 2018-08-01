О безопасности детских товаров и школьных принадлежностей расскажут по горячей линии

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Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей пройдет с 15 августа по 3 сентября, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Жители Тюменской области смогут получить консультации в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам 20-31-11, 20-22-89, 20-92-74, 20-86-66 (вопросы защиты прав потребителей) и 20-24-03, 69-67-84 (вопросы в области санитарного законодательства), а также в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 68-48-94.

Часы работы горячей линии: понедельник - четверг: 9 - 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут.

Горячая линия также будет работать в территориальных отделах управления.