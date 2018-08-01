Ребенок погиб от удара молнии в Тюменской области

Фото - fonstola.ru Фото - fonstola.ru

Шестилетний мальчик погиб от удара молнии во время грозы в Ярковском районе 14 августа. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Тело ребенка было обнаружено на пастбище вблизи деревни Щучье. В настоящее время следственные органы проводят процессуальную проверку.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также опросы очевидцев и родственников погибшего ребенка.