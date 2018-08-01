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Уватский район внедряет систему автоматического вызова служб спасения

Общество, 13:01 19 августа 2018

www.uvatregion.ru

Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и систему 112 продолжают развивать в Уватском районе.

В августе в диспетчерской установят информационные мониторы и комплекты проводных гарнитур.

Сейчас в населенных пунктах района располагаются 14 муниципальных звуковых сирен. При необходимости их включали каждую по отдельности на местах. После модернизации единый запуск будет осуществляться из диспетчерской.

В ближайшей перспективе в ЕДДС планируется поставить автоматизированную информационную систему ГЛОНАСС. Это позволит определять место нахождения абонента автоматически.

Как рассказала заведующая сектором по ГО и ЧС Любовь Захаренко, оснащение проводится в рамках реализации приоритетных направлений деятельности по развитию системы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Тюменской области. "В соответствии с планом в Уватском районе в 2018 году проведена переаттестация действующего персонала ЕДДС. Сегодня здесь работают девять квалифицированных специалистов", – сообщила она.

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# ЕДДС , Уватский район

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