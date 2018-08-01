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Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проходит на Ямале

Общество, 13:54 15 августа 2018

фото sever-press.ru

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" стартовал на Ямале. В этот раз преобразятся стены пяти технических и трех жилых зданий, сообщает ИА "Север-Пресс".

Как рассказала пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Дарья Мельникова, профессиональные уличные художники из Ноябрьска, Екатеринбурга, Уфы, Омска и Минска, вдохновившись ямальской природой и культурой, украсят новыми арт-объектами стены обычных городских построек Ноябрьска и Муравленко. Кроме того, в Ноябрьске мастера проведут открытый творческий мастер-класс: горожане, вооружившись кисточками и баллонами, вместе с мастерами создадут арт-объект. Они разрисуют будку во дворе дома на улице Высоцкого.

Отметим, с 2015 года на улицах городов появилось более 20 арт-объектов, которые уже стали знаковыми местами и точками притяжения для местных жителей.

В 2018 году фестиваль помимо Муравленко и Ноябрьска уже прошел в Екатеринбурге, Омске и Ханты-Мансийск, на очереди - Оренбург, ямальские села Новый Порт и Мыс Каменный. Завершится трехмесячный марафон в конце сентября в Томске и Санкт-Петербурге.

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# стенограффия , уличные художники , фестиваль , Ямал

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