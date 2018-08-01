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Тюменский водоканал запустил сервис онлайн-оплаты

Общество, 14:49 15 августа 2018

Фото Тюмень Водоканал

Новый официальный интернет-ресурс Тюменского водоканала стал более информативным и дополнился полезными интерактивными сервисами. В том числе онлайн-оплаты услуг водоснабжения и водоотведения для абонентов, на прямых расчетах, сообщает Водоканал.

Новый сайт получил пять основных разделов: новостную ленту, личный кабинет для юрлиц, образцы необходимых документов, сервисы проверки задолженности по лицевому счету и оплаты в режиме онлайн. Кроме того, появился блок, где можно удаленно заказать весь перечень предлагаемых дополнительных услуг на сетях водоснабжения и водоотведения: исследования воды, аренды транспорта и даже установке сантехнических приборов и многое другое.

"Мы реализуем программу по повышению клиентоориентированности, наша главная задача обеспечить комфортное, понятное и эффективное общение с нашими потребителями, - говорит генеральный директор "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин. – В июне 2018 года мы открыли единый центр обслуживания клиентов, где тюменцы в режиме единого окна могут оформить все необходимые документы, получить информацию об услугах холодного водоснабжения и водоотведения".

Новый сайт - это следующий этап, он дает абонентам возможность получать и передавать информацию, производить оплату за потребленные услуги, подавать заявки, передавать показания приборов учёта воды, узнавать о плановых или аварийных отключениях на сетях водоснабжения удаленно, не выходя из дома.

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# Интернет , онлайн , Тюмень Водоканал

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