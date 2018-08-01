Сотрудники Тобольского музея участвуют в конкурсе "Лучший гид России"

фото tiamz.ru фото tiamz.ru

Трое сотрудников Тобольского музея-заповедника: Рада Ильясова, Елена Михайленко и Наиль Янишев участвуют во Всероссийском конкурсе "Лучший гид России", номинации "Гид-профессионал. Музей", сообщает Тобольский музей-заповедник.

Согласно положению конкурса, любой житель Российской Федерации, либо представитель другой страны, проводящий экскурсии на русском языке на территории России, может снять 2-минутное видео с экскурсией, рассказывающей о достопримечательностях своей малой родины, загрузить его на сайт и стать участником голосования. Конкурс предусматривает несколько номинаций: "Гид-профессионал. Музей"; "Гид-профессионал. Город"; "Гид-профессионал. Проводник"; "Гид-любитель" и "Гид-любитель. До 18 лет".

В состав жюри конкурса входят: президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов, телеведущий, автор документальных фильмов Валдис Пельш, телеведущий Джон Уоррен, главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников, Советник Президента РГО по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина, радиоведущий, автопутешественник Рустам Вахидов, заместитель Председателя Комиссии РГО по развитию туризма Виктор Кружалин и другие эксперты.

По словам организаторов, цель проекта – найти самых увлеченных и талантливых людей, способных влюбить в свой регион всю страну. Кроме призов и подарков победители получат уникальную возможность провести телевизионную экскурсию в эфире телеканала "Моя Планета".