Первый в Тюменской области фестиваль яйца "Тюменский яйцефест" пройдет в Каскаре

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Первый в Тюменской области фестиваль яйца "Тюменский яйцефест" пройдет в Каскаре 18 августа.

Фестиваль яйца станет одним из знаковых событий Тюменского района, который в 2018 году отмечает свое 95-летие. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

"В Тюменском районе расположено три крупнейших птицефабрики, - пояснила она. - Боровская, Пышминская и "ПРОДО Тюменский бройлер".

По словам директора птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксаны Величко, судьбу Тюменского района во многом определило постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 1 января 1963 года, о переводе птицеводства на промышленную основу. "И это событие для нашего района стало историческим, - подчеркнула она. - Поскольку в этом документе есть ключевые слова: пригородное размещение птицеводческих хозяйств. Птицефабрики необходимо было строить в пригородных районах. И именно поэтому у нас в Тюменском районе такая большая концентрация поголовья птице, большая концентрация птичьих продуктов и основные птицефабрики Тюменской области находятся в Тюменском районе".

Боровская птицефабрика им. Александра Созонова – крупнейший птицеводческий комплекс России. Она было основана в 1963 году. Шестидесятые годы стали для Тюменской области периодом отсчета новой эпохи. Именно в это время в регионе были обнаружены богатейшие залежи нефти и газа. Развернулось грандиозное строительство. Росли новые города и поселки, увеличивалось население. Соответственно требовалось увеличение продовольственных мощностей. В этот период правительство запланировало строительство семисот птицефабрик в стране. Отдельной строкой в постановлении шла птицефабрика "Боровская".

Выбор места под строительство был обусловлен близостью поселка к городу, а также наличием железнодорожной ветки, которая некогда вела к песчаным карьерам.

На данный момент ПАО ''Птицефабрика ''Боровская'', как рассказала директор по развитию Наталья Баева, — крупнейший птицеводческий комплекс по производству яйца и мяса птицы, осуществляющий поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также Урал и Центральную Россию. По объемам производства ''Боровской'' птицефабрике нет равных как в Тюмени, так и по всей России.

"Сегодня фабрика имеет статус - миллиардника, и входит в топ-15 крупнейших птицефабрик России, - отметила она. - Рейтинг этот составляют фабрики с объемом производства более 500 млн штук яиц в год. В данном рейтинге мы занимаем 4 место и производим более 1 млрд штук яйца в год".

Идея фестиваля яйца, по словам генерального директора птицефабрики "Пышминская" Сергея Тимофеева, вынашивалась давно.

"Года два мы говорили об этом, а в этом году совпало столько событий – 50 лет исполняется нашей птицефабрике, 55 – Боровской, 95 – Тюменскому району. И почему бы не отметить этот тройной юбилей таким значимым событием как фестиваль яйца", - сказал он.

Первый в истории птицеводства региона фестиваль яйца "Тюменский яйцефест" состоится в селе Каскара на стадионе. Организаторы обещают десятки незабываемых мероприятий и встреч. Праздник начнется в 12 часов.

Борис Олейник