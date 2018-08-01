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Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" усилит профессиональные компетенции регионального бизнес-сообщества

Общество, 17:00 15 августа 2018

фото администрации Тюмени

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук пригласил предпринимателей и всех жителей участвовать в конкурсе "Тюменская марка-2018". Он отметил, что эта площадка откроет для участников новые полезные знакомства и усилит профессиональные компетенции тюменского бизнес-сообщества.

"Конкурс "Тюменская марка" призван выделять лучшие предприятия малого и среднего бизнеса. Участие в нем – это новые бизнес-контакты для предпринимателей, доступ к целевой аудитории и возможность заявить о своей компании на весь город. Из года в год в конкурсе принимают участие предприниматели, которые действительно хотят изменить наш город к лучшему: через свое отношение к бизнесу, партнерам и клиентам. Мы же делаем все,чтобы конкурс стал максимально полезной площадкой", - заявил в видеообращении Руслан Кухарук.

Он подчеркнул, что, участвуя в конкурсе "Тюменская марка", компании становятся лидерами, повышают свою узнаваемость, реализуют амбиции по выходу за пределы региона со своей продукцией и услугами.

В прошлом году тюменцы получили возможность стать "народными экспертами" конкурса: побывали на городских предприятиях и поставили знак качества товарам и услугам.

"По итогам опыта прошлого года возможность оценки участников конкурса "народными экспертами" сохранится и в конкурсе 2018 года. В этом году участников также ждут новые номинации, новое место проведения выставки – СК "Центральный", усиленная образовательная программа", - добавил врио главы администрации Тюмени.

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте и продлится до 7 сентября. Выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе "Центральный". Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.

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# Тюменская марка

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