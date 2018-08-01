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Житель Ямала задушил женщину по дороге в аэропорт Нового Уренгоя

Происшествия, 17:43 15 августа 2018

Фото sledcom.ru

Подозреваемого в убийстве жительницы Приморского края задержали сотрудники уголовного розыска Нового Уренгоя, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

О том, что женщина 1980 года рождения, находившаяся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, перестала выходить на связь, в УМВД России по сообщила ее мать.

Сотрудники полиции установили, что разыскиваемая в августе 2017 года направлялась в аэропорт Нового Уренгоя. После этого родственники потеряли с ней связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, подвозившего разыскиваемую в день ее исчезновения. Им оказался ранее судимый житель поселка Пангоды 1985 года рождения.

Как выяснилось, по пути в аэропорт между ним и пассажиркой произошла ссора. Мужчина задушил потерпевшую и закопал тело в лесном массиве.

Следственным отделом по Надыму возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Злоумышленник признался в содеянном, сейчас он заключен под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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# следователи , убийство , Ямал

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