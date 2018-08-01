Ялуторовчан учила ораторскому мастерству эксперт из Тюмени

Фото Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Фото Молодежного социально-делового центра Ялуторовска

Мастер-класс по публичным выступлениям провела в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска педагог из Тюмени Елена Володина.

По образованию тюменка – актриса драматического театра и кино, работала на телевидении и уже десять лет преподает искусство публичных выступлений. Она работает и с детьми, и со взрослыми, в том числе помогает готовиться к встрече с избирателями депутатам областной думы.

Встреча получилась интерактивной: Елена Володина не только сама рассказала, как должно строиться выступление, но и заставила основательно подумать над этим свою аудиторию. А для того, чтобы закрепить изученную теорию, всем присутствующим дали задание в течение нескольких минут подготовить, а затем и произнести речь на одну из тем: "Антарктида – лучшее место для отпуска", "Высшее образование вредит человеку" и "Буква "ё" - самая нужная в русском языке". Но поскольку времени на встречу было отведено немного, выступить с подготовленной речью успели лишь двое специалистов молодежного центра: Александра Большакова и Светлана Кайзер.

После их выступления эксперт сделала "разбор полетов", отметив как слабые, так и сильные стороны каждого из выступлений. Все участники мастер-класса оценили его пользу и остались довольны, сообщают в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска.

Дарья Казакова