Тюменец задолжал двум семьям более семисот тысяч рублей по алиментам

Фото - УФССП России по Тюменской области Фото - УФССП России по Тюменской области

Два исполнительных производства о взыскании с тюменца платежей в пользу двоих детей были возбуждены областной службой судебных приставов. Сначала мужчина забыл о ребенке от первого брака, а после ухода из новой семьи оставил без помощи и второго ребенка, сообщили в УФССП России по Тюменской области.

Судебный пристав ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ, а также наложил запреты на регистрационные действия в отношении имущества должника. В ходе рейдовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, судебным приставам удалось арестовать Infiniti, принадлежащий должнику, после чего автотранспортное средство было изъято.

В кратчайшие сроки задолженность в размере 70 тыс. рублей в пользу одного ребенка была оплачена полностью, включая исполнительский сбор. Вторая семья, которой мужчина должен 700 тысяч рублей, отозвала исполнительный документ: должник передал ребенку квартиру в счет погашения задолженности.

Исполнительский сбор также был оплачен должиником, после чего арестованное имущество было возвращено владельцу, а все ограничения сняты.