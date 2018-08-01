На Ямале расчищают русла рек

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Работы по расчистке русла реки Кутопьюган на Ямале завершены. Проведены дноуглубительные работы для улучшения экологического состояния и восстановления водных подходов к селу Кутопьюган Надымского района, сообщает правительство ЯНАО.

Общая протяженность расчищенного русла составила 1 тыс. 800 метров. Необходимость работ обусловлена с заилением донными отложениями отдельных участков водных подходов к селу Кутопьюган, а также в акватории существующего нефтепричала. Кроме того, для улучшения экологического состояния реки выполнены работы по санитарной очистке береговой зоны от древесины и металлолома, вывезено более 100 тонн отходов.

Работы по улучшению экологического состояния ямальских рек проводятся в рамках реализации мероприятий, направленных на охрану водных объектов в части исполнения указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".