Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать школьный ранец

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Купить ранцы или рюкзаки вместо сумок и портфелей советуют родителям школьников эксперты Роскачества. Они напоминают, что при равномерном распределении по спине нагрузки не страдает осанка ребенка.

При выборе рюкзаков и ранцев специалисты рекомендует придерживаться нескольких правил.

1. Обращать внимание на маркировку, которая обязательно должна быть на изделии. Она должна быть проверяемой, читаемой и доступной. Покупателям следует проверять назначение (например, "школьный") и возраст (например, 10+) на этикетке.

2. Обращать внимание на вес. Согласно техническому регламенту Таможенного Союза (ТР ТС) 007/2011, вес ранцев, портфелей или рюкзаков должен быть не более 600–700 г для учащихся начальных классов и не более 1 кг для учащихся средних и старших классов. Если вы купили ребенку более тяжелый, чем следует, ранец, следите, чтобы общий вес ранца с книгами и тетрадками не превышал рекомендованной отметки. Например, для первоклассника – 2,2 кг, для выпускника – 5 кг. Если же комплект учебников двойной (один из них хранится в классе, а один – дома) и ребенок носит в школу лишь тетради и ручки, вес рюкзака может быть тяжелее рекомендованного.

3. Обращать внимание на спинку и размер рюкзака и лямок. Согласно ТР ТС, спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жесткой, несгибаемой. Роскачество установило повышенные требования к этому важному элементу: спинки всех школьных рюкзаков или ранцев должны быть ортопедическими, с жесткими вставками из пластика, металла, ткани с мягкой прокладкой из сетчатой ткани, с жесткой рамкой внутри спинки. Лямки не должны быть слишком узкими, иначе под весом ранца и учебников они будут врезаться в плечи. Слишком большой ранец может также навредить осанке малыша.

Эксперты Роскачества настоятельно рекомендует выбирать варианты с анатомической спинкой (внутри – жесткая, снаружи – мягкая) и широкими лямками, а также учитывать рост ребенка.

"Не покупайте ранец "на вырост". Он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Идеальный по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка. Понимаю, что хорошие ранцы не могут быть дешевыми, но скупой платит дважды. Вылечить искривление позвоночника стоит дороже", - предупреждает учредитель Общероссийского движения "Совет матерей" и народной премии "Выбор родителей", врач-педиатр, международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая.

Важно также заниматься профилактикой искривления позвоночника, чтобы испортить осанку ребенка не смог даже неправильно подобранный рюкзак.

4. Следить за наличием световозвращающих элементов. Ребенок на дороге должен быть заметен издалека. Важно, чтобы световозвращающие элементы были не только на одежде, но и на ранце. В ТР ТС 007/2011 сказано: портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со световозвращающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Это относится ко всем рюкзакам, даже для старшеклассников.

5. Отказаться от покупки, если рюкзак имеет резкий запах. Потребители уверены, что плохо пахнущие материалы ядовиты, способны вызвать отравление, аллергию, головную боль. Это не совсем так. Токсичность изделия напрямую с запахом не связана, и токсичной может быть вещь, совсем не имеющая запаха. Согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", запах допускается, но он не должен быть слишком резким. Его интенсивность не должна превышать двух баллов.

А вот повышенные требования Роскачества не допускают в отношении детских рюкзаков никакого химического запаха вообще.