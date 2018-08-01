Региональный Роспотребнадзор выдал предписания тюменским школам накануне нового учебного года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

174 предписания выдало управление Роспотребнадзора школам Тюменской области по итогам проверки накануне нового учебного года, сообщает ведомство.

На контроле управления остается 24 предписания об устранении нарушений. В рамках надзорной деятельности с 1 сентября 2017 года обследовано 407 объектов общеобразовательных учреждений. Проведена оценка соблюдения требований санитарного законодательства в части организации работы систем водоснабжения, канализации, вентиляции и освещения. Обследованы помещения общеобразовательных учреждений на предмет необходимости проведения косметических и капитальных ремонтов, состояния мебели и исправности технологического оборудования пищеблоков.

По результатам исследований питьевой воды несоответствие по санитарно-химическим показателям установлено в 0,6 % отобранных проб, по микро-биологическим - в 0,2 %. Параметры микроклимата не соответствовали нормативным требованиям в 0,4 % исследований, параметры освещенности - в 1,1 %.

Образовательным учреждениям до начала учебного года необходимо провести мероприятия по приобретению новой учебной мебели, по улучшению материально-технической базы медицинских пунктов и пищеблоков, и ряд иных мероприятий, указанных в предписаниях. Подготовка школ к новому учебному году ежегодно находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Всего в Тюменской области к новому учебному году готовятся к работе 466 общеобразовательных учреждений, в которых будет обучаться 201 тыс. 24 школьника. В 2018 году впервые приступят к обучению 23 тыс. 439 первоклассников.