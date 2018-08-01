В ФЦН Тюмени эффективно решают нейроурологические расстройства пациентов

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Функциональные нарушения органов мочеполовой системы – распространенная проблема, с которой сталкиваются пациенты нейрохирургического профиля. Справиться с ними эффективно помогают уникальные современные методики диагностирования и лечения, внедренные в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

"С проблемами мочеиспускания сталкивается каждый третий пациент ФЦН – мужчины, женщины и дети, не зависимо от возраста. Такое расстройство может возникать вследствие различных нейрохирургических заболеваний. Точный диагноз позволяет поставить комплексное уродинамическое исследование, которое мы производим на специальном аппарате. По результатам диагностики разрабатывается индивидуальный поэтапный план по устранению болезненного состояния", - рассказал врач-уролог Федерального центра нейрохирургии, доктор медицинских наук Вадим Бердичевский.

В рамках диагностического обследование проводится эндоскопическое исследование мочевого пузыря, компьютерный анализ эффективности мочеиспускания, изучение адекватности кровоснабжения органов, объективизация работы мышц тазового дна, визуализация эффективности регуляторных центров головного мозга и другие исследования. В ходе процедуры оцениваются накопительная функция мочевого пузыря и состояние мочеиспускательного канала.

Первоначально, как правило, назначается медикаментозное лечение. Затем, при необходимости, пациенту рекомендуется малоинвазивное эндоскопическое вмешательство. В ФЦН проводятся высокотехнологичные операции по нейрохирургии с выполнением электростимуляции с последующей имплантацией генератора постоянного импульса.

Опыт врачей ФЦН в применении новейших стандарты лечения нарушения мочеиспускания освещался на конференциях, проходивших на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, а также на других крупных мероприятиях медицинского сообщества, в том числе на XVII конгрессе российского общества урологов.

"Мы обладаем многолетним опытом лечения этой сложной группы пациентов, нацелены на индивидуальный подход и высокие результаты. Продолжаем наблюдать за пациентами даже после выписки из центра", - подчеркнул Вадим Бердичевский.

Технологии, имеющиеся в распоряжении врачей Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, позволяют осуществлять квалифицированное и своевременное выявление и коррекцию функциональных нарушений, что помогает, к примеру, избежать серьезных осложнений со стороны почек и значительно улучшить качество жизни пациента.

"Наш центр стремится к внедрению в повседневную практику самых современных методик лечения. Изучая опыт ведущих зарубежных клиник и российских коллег, нами проводятся собственные изыскания, в том числе – в области нейроурологии. Поэтому мы готовы предоставить всем пациентам уникальные условия как для амбулаторного диагностирования заболеваний, так и их высокотехнологичного лечения в стационаре", – резюмирует Альберт Суфиянов.