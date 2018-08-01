Предприятия Тобольска поддержат акцию "Под флагом добра"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть организаций перечислили деньги на покупку лекарств и технических средств реабилитации для нуждающихся тоболяков в рамках благотворительной акции "Под флагом добра".

Об этом на заседании оргкомитета акции сообщила председатель городского комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева. По ее словам, еще пять организаций дали согласие на материальную поддержку.

"Будет организовано два мобильных пункта для сбора средств по заявкам предприятий, чтобы все желающие смогли внести свой вклад в это доброе дело. За пожертвование суммой не менее 300 рублей будет выдаваться пригласительный билет на матч. Школьники и студенты получат приглашения за хорошую учебу и другие достижения", - рассказала Ольга Алеева.

Напомним, всероссийская благотворительная акция "Под Флагом Добра" пройдет в Тобольске 2 сентября. Официальным партнером мероприятия выступит компания СИБУР. В футбольном матче против команды хозяев поля сыграет сборная "Росич-Старко". В составе гостей хорошо знакомые тоболякам звездные футболисты Александр Шевченко, Сергей Крылов, Роман Луговых, Виктор Зинчук, Дмитрий Белоцерковский, Юрий Давыдов и многие другие. Среди новичков – певец Ираклии и директор самого крупного в Европе цирка - Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный.

За команду Тобольска сыграют глава города Владимир Мазур, политики Владимир Майер, Юрий Батт, Андрей Ходосевич, топ-менеджеры компании СИБУР, бизнесмены, руководители предприятий и силовики.

В рамках акции детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, вручат сертификаты на покупку лекарств и технических средств реабилитации. Также состоится концерт звезд российской и зарубежной эстрады.

Благотворительный фонд "Под флагом добра" создан в 2005 году по инициативе видных политических и общественных деятелей для адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. На сегодняшний день работа фонда ведется по таким направления, как помощь тяжелобольным детям, социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и поддержка и развитие волонтерского движения. Генеральным партнером фонда "Под флагом добра" является компания "СИБУР".

Для тех, кто готов поучаствовать в эстафете добра и перечислить средства, сообщаем, что счёт открыт при муниципальном автономном учреждении "Центр социального обслуживания населения" (ИНН: 7206036927, КПП: 720601001, ОГРН: 1077206003027).

Банковские реквизиты:

Комитет финансов администрации города Тобольска (Муниципальное автономное учреждение "Центр социального обслуживания населения" л/с АС30028А0002ЦСОН)

ИНН 7206017360 КПП 720601001

РКЦ Тобольск

Счет: 40701810400003000002

БИК:047117000

ОКВЭД: 85.31 85.32

ОКАТО: 71710000

Назначение платежа: На благотворительную помощь детям в рамках Всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра"

Адрес электронной почты: Centr_tob@sznto.ru