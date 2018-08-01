Глава Минприроды встретится с губернаторами областей УФО в Тюмени

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Выездное совещание Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с губернаторами областей и округов, входящих в Уральский Федеральный округ пройдет в Тюмени 17 августа, сообщает Минприроды.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы подготовки территорий к переходу на новую систему управления отходами с 1 января 2019 г. Накануне обсуждения совершенствования комплекса мер обращения с отходами производства и потребления Дмитрий Кобылкин примет участие в запуске современного мусоросортировочного производства в муниципальном образовании Тюмени. Объект построен в рамках реализации Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для переработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в Тюменской области.

Площадь объекта – более 4 га. Завод предназначен для приема и сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) с последующим вывозом отходов, неподлежащих дальнейшей сортировке, для размещения на полигоне ТБО. Продукцией мусоросортировочного завода (МСЗ) является вторсырье, доступное для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью.

Создаваемый объект инфраструктуры позволит отсортировать для дальнейшей утилизации (вторичного использования) более 41 % общего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в Тюменской области. Начало мероприятий – в 9 часов 30 минут по местному времени. Адрес площадки строительства: Тюмень, 9-й км Велижанского тракта.