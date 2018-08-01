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Центр туризма и краеведения проведет день открытых дверей 2 сентября

Общество, 09:36 17 августа 2018

фото pioner72.ru

Тюменский Центр туризма и краеведения проведет день открытых дверей для детей и их родителей, интересующихся скалолазанием и историей родного края 2 сентября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Мероприятие пройдет с 11 часов 30 минут до 15 часов по адресу ул. Перекопская, 34. Гости Центра смогут познакомиться с расписанием на новый учебный год, пообщаться с тренерами отделения, попробовать пролезть на скалодроме. Для участия с собой обязательно необходимо взят сменную обувь (чешки, кроссовки или кеды).

Для заключения договора нужны: медсправка об отсутствии противопоказаний у ребенка для занятий в спортивной секции; паспортные данные законного представителя ребенка; копия свидетельства о рождении ребенка и номер снилса.

Программа Центра туризма и краеведения при Дворце творчества и спорта "Пионер" рассчитана для детей от 4 до 16 лет.

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# день открытых дверей , ДТиС "Пионер" , центр туризма

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