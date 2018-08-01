Юные жители Ноябрьска передали видеопривет тюменским вожатым

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 20 ребят из Ноябрьска, отдыхавших в детских лагерях на юге Тюменской области, записали видеопривет своим вожатым в инфопарке "Сотрудничество. Больше чем программа" 16 августа.

Дарья Носова с 12 лет проводила лето в детских лагерях. По программе "Сотрудничество" она ездила и в ямальские, и в тюменские центры, а последнюю смену провела в Крыму. Шестнадцатилетняя ноябрянка с радостью вспоминает о минувшей поре детства. Узнав о возможности передать привет вожатым из тюменского лагеря "Снежинка", она пришла в инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа".

"Я обожаю детские лагеря и эту атмосферу. Много с кем знакомишься, много интересных мероприятий и общения. Вожатые всегда делают лето особенным. У меня есть среди них фавориты - Анечка Зодишвили и Вахтанг Гусаев. Они находятся в Тюмени, а я здесь, и мне очень хочется передать им привет", - сказала Дарья.

Пока дети по одному подходили к камере, чтобы передать привет вожатому, другие от души веселились. Они играли в лагерные забавы, танцевали, придумывали кричалки. Развлекательную программу вела экскурсовод инфопарка Валерия Куликова. Сама она три летние смены отработала вожатой в областном оздоровительно-образовательном детском центре "Ребячья республика".

"В моих отрядах были и ямальские дети. Мне было бы очень приятно, если бы мои ребята передали мне видеопривет. В такие моменты вожатые понимают, что о них помнят и работа не напрасна – сделана хорошо. К тому же это просто приятно", - считает Валерия Куликова.

Как сообщила администратор инфопарка Дарья Ермакова, только летом 2018 года по программе "Сотрудничество" в детских лагерях Тюменской области отдохнули 876 детей из разных городов Ямала, в том числе Ноябрьска. Школьники посетили "Ребячью республику", "Олимпийскую ребячку", "Остров детства", "Серебряный бор", "Энергетик", "Дружбу Ямала", "Дружбу" и другие.

"После летних смен школьники возвращаются с воспоминаниями и желанием встретиться снова как с новыми друзьями, так и с вожатыми. Видеопривет – один из способов поддержать эту связь. Надеемся, что это станет традицией", - сказала Дарья Ермакова.

Готовый видеоролик с приветами тюменским вожатым выложат в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Инфопарк. Ямал" 17 августа.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова