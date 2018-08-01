Студентов целевого набора обяжут отработать не менее трех лет после окончания учебы

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Поправки в законодательство, регулирующее особенности целевого обучения студентов, одобрили члены Совета Федерации. Новые правила вступят в силу с 2019 года, сообщает ТюмГУ.

Согласно нововведениям, оплата целевого обучения студентов теперь будет происходить за счет средств всех уровней власти: федерального, регионального и местного. Правом на заключение договоров с вузами о целевом обучении граждан могут воспользоваться компании с госучастием и предприятия, представляющие оборонно-промышленный комплекс. Главный принцип целевого обучения – обеспечить регион необходимыми специалистами.

Список профессий для целевого обучения будет определять правительство в соответствии с потребностями экономики. Более того, новое законодательство закрепило обязательный срок трудовой деятельности выпускника. После окончания обучения он обязан будет не менее трех лет отработать в организации заказчика.

"Правило явиться в организацию, которая направила студента на обучение, и заключить с ней трудовой контракт существовало и раньше. Но на деле это делали лишь единицы, и никаких санкций за это не было. Новое законодательство эту проблему решило. Со следующего года за нарушение обязательств по трудоустройству после окончания учебы выпускники должны будут выплатить штраф в размере расходов соответствующего бюджета, осуществленных на обучение", – пояснил проректор ТюмГУ, ответственный секретарь приемной комиссии вуза Иван Романчук.

Штрафом будут наказывать и заказчиков целевого обучения в случае нарушения ими обязательств. С 2019 года заказчик не сможет отказать целевику в трудоустройстве или устроить его на более низкую, чем указано в договоре, должность.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ вступит в силу с 1 января 2019 года, действие его норм не распространяется на отношения по целевому обучению, возникшие до этой даты.