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Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации более центнера хлебобулочных изделий

Общество, 15:05 17 августа 2018

Фото minpromtorg.gov.ru

76 партий хлебобулочных изделий объемом 106 кг, не соответствующих нормативным требованиям, а также 20 партий кондитерских изделий объемом 77 кг сняли с реализации сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области с начала 2018 года, сообщает ведомство.

В отношении виновных лиц вынесено более 80 постановлений о назначении наказания на общую сумму около 1 млн рублей.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий с начала года эксперты Роспотребнадзора проверили 240 объектов, которые производят и реализуют хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия на территории региона.

Они провели исследования 658 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а так же на наличие ГМО.

Все пробы хлеба и хлебобулочных изделий - 348 проб - соответствовали требованиям нормативных документов.

Из 310 проб кондитерских изделий восемь не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.

Самые частые нарушения требований законодательства, которые выявляют во время контрольных мероприятий, касаются реализации просроченной продукции, отсутствия полной и достоверной информации для потребителей на упаковке (маркировке) или информационном стенде, нарушения условий хранения. Специалисты также констатируют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание предприятий, несоблюдение требований к производственному контролю, нарушение сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудниками.

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# Роспотребнадзор

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