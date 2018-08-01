Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации более центнера хлебобулочных изделий
76 партий хлебобулочных изделий объемом 106 кг, не соответствующих нормативным требованиям, а также 20 партий кондитерских изделий объемом 77 кг сняли с реализации сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области с начала 2018 года, сообщает ведомство.
В отношении виновных лиц вынесено более 80 постановлений о назначении наказания на общую сумму около 1 млн рублей.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий с начала года эксперты Роспотребнадзора проверили 240 объектов, которые производят и реализуют хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия на территории региона.
Они провели исследования 658 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а так же на наличие ГМО.
Все пробы хлеба и хлебобулочных изделий - 348 проб - соответствовали требованиям нормативных документов.
Из 310 проб кондитерских изделий восемь не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим, радиологическим, санитарно-химическим показателям, на наличие ГМО все пробы соответствовали нормативным документам.
Самые частые нарушения требований законодательства, которые выявляют во время контрольных мероприятий, касаются реализации просроченной продукции, отсутствия полной и достоверной информации для потребителей на упаковке (маркировке) или информационном стенде, нарушения условий хранения. Специалисты также констатируют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание предприятий, несоблюдение требований к производственному контролю, нарушение сроков прохождения медосмотров и гигиенического обучения сотрудниками.