К юбилею Владимира Высоцкого выпущена еще одна памятная монета

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Серебряная монета номиналом 2 рубля "Поэт, актер В.С. Высоцкий" дополняет серию "Выдающиеся личности России", сообщает Банк России.

На ее оборотной стороне на фоне силуэтов двух коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа указаны годы жизни: 1938–1980. Вверху по окружности расположена надпись "Владимир Высоцкий".

В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и это вторая памятная монета, посвященная поэту, актеру, автору и исполнителю песен: в январе Банк России выпустил аналогичную монету номиналом 25 рублей.

Также выпускается монета, посвященная Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль изображена эмблема ведомства и расположена надпись "Росреестр".

Серия "На страже Отечества" дополннена монетой номиналом 3 рубля. На ней изображена группа солдат со знаменем и мушкетами в форме и с вооружением периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки. Внизу по окружности – надпись "На страже Отечества".

Также в обращение поступает монета номиналом 3 рубля "350-летие отечественного государственного судостроения". На ней изображен фрегат "Орел" на фоне силуэтов современных судов.

Тираж каждой из выпускаемых монет – 3 тыс. штук.