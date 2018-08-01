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Третий этап Кубка Тюменской области по парковому волейболу пройдет на базе отдыха "Боровое"

Спорт, 13:38 17 августа 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Третий этап Кубка Тюменской области по парковому волейболу пройдет на базе отдыха "Боровое" 18 августа, сообщает региональная Федерация волейбола.

По его итогам и определятся обладатели главного трофея. Главные претенденты на итоговую победу уже определились. Так, у женщин два первых этапа выиграл "Сбербанк". В соревнованиях ветеранов такого же результата добился "Строитель". У мужчин и в первом, и во втором раундах Кубка не было равных "Антипинскому НПЗ".

Теперь главная задача этих команд – не выпасть из тройки призеров на третьем этапе турнира.

Начало соревнований, главным судьей которых назначен тюменец Дмитрий Борисенков, запланировано на 10 часов.

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# Кубок Тюменской области , парковый волейбол

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