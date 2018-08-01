Третий этап Кубка Тюменской области по парковому волейболу пройдет на базе отдыха "Боровое"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Третий этап Кубка Тюменской области по парковому волейболу пройдет на базе отдыха "Боровое" 18 августа, сообщает региональная Федерация волейбола.

По его итогам и определятся обладатели главного трофея. Главные претенденты на итоговую победу уже определились. Так, у женщин два первых этапа выиграл "Сбербанк". В соревнованиях ветеранов такого же результата добился "Строитель". У мужчин и в первом, и во втором раундах Кубка не было равных "Антипинскому НПЗ".

Теперь главная задача этих команд – не выпасть из тройки призеров на третьем этапе турнира.

Начало соревнований, главным судьей которых назначен тюменец Дмитрий Борисенков, запланировано на 10 часов.