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Молодые ямальцы выскажутся о жизни в регионе

Общество, 13:49 17 августа 2018

Фото asi.ru

Социологическое исследование "Актуальная оценка положения молодежи в ЯНАО" проходит в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает правительство региона.

С помощью акции планируется изучить реальное положение молодых людей, проживающих на Ямале, узнать об их потребностях и интересах, жизненных планах и ценностных ориентациях, степени информированности о существующих молодежных мероприятиях и их включенности в общественную жизнь региона.

Участниками онлайн-анкетирования могут стать ямальцы в возрасте до 30 лет. Студенты могут ответить на вопросы анкеты здесь, представители работающей молодежи здесь.

Специалисты департамента молодежной политики и туризма Ямала отмечают, что собранные в результате исследования мнения, позиции и оценки будут учтены при разработке и совершенствовании механизмов реализации молодежной политики в регионе.

Инициаторами акции выступил окружной департамент молодежной политики и туризма при поддержке департамента по науке и инновациям автономного округа.

Более подробную информацию о проекте можно узнать здесь.

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# молодежная политика , Ямал

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