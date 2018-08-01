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Фотовыставка ко Дню воздушного флота открылась в аэропорту Рощино

Общество, 14:00 17 августа 2018

фото www.tjm.aero/

Фотовыставка ко дню Воздушного флота РФ, который отмечается 19 августа, открылась в аэропорту "Рощино", сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В честь профессионального праздника работников авиационной инфраструктуры России, в знак благодарности за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию, аэропорт "Рощино" объявил благодарность каждому сотруднику, отработавшему в отрасли Гражданской авиации более 30 лет и организовал фотовыставку, посвященную работникам аэропорта.

Фотовыставка расположена в здании Терминала аэропорта на втором этаже.

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# аэропорт Рощино , день воздушного флота , фотовыставка

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