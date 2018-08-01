Фотовыставка ко Дню воздушного флота открылась в аэропорту Рощино
фото www.tjm.aero/
Фотовыставка ко дню Воздушного флота РФ, который отмечается 19 августа, открылась в аэропорту "Рощино", сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В честь профессионального праздника работников авиационной инфраструктуры России, в знак благодарности за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию, аэропорт "Рощино" объявил благодарность каждому сотруднику, отработавшему в отрасли Гражданской авиации более 30 лет и организовал фотовыставку, посвященную работникам аэропорта.
Фотовыставка расположена в здании Терминала аэропорта на втором этаже.