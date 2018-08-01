Более семидесяти ямальских сирот обеспечили жильем в 2018 году

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Решения о предоставлении квартир 90 детям-сиротам вынес департамент строительства и жилищной политики ЯНАО с начала 2018 года, сообщает правительство Ямала. Ключи получили уже более 70 ямальцев. Остальные смогут заселиться в новое жилье в ближайшее время.

В 2018 году, согласно списку департамента образования ЯНАО, 158 детей-сирот будут обеспечены жильем. Список пополняется в течение года по наступлению у молодых ямальцев такого права. Профильный департамент сообщает, что в округе достаточно свободных жилых помещений для своевременного предоставления детям.

В этом году в окружном бюджете на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда предусмотрено 530 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 1,168 млн рублей на обеспечение жильем ямальских детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений.

Напомним, в прошлом году округ полностью выполнил план по обеспечению жильем детей-сирот, которые достигли 18-летнего возраста: 163 сироты получили новые квартиры, тринадцать из них обзавелись жильем в мкрн Ямальский-2 в Тюмени.

В арктическом регионе законом предусмотрено, что ребенок-сирота, по наступлению у него права на обеспечение жильем, может получить квартиру в Тюмени. Такая мера применяется в случае отсутствия подходящих квартир на территории муниципалитета, по желанию ребенка, а также если округ предложит сироте такой вариант.

Порядок действует с 2014 года, за это время более 100 ямальцев этой категории переехали в Тюмень. Специалисты пояснили, что если для ребенка-сироты отсутствует жилое помещение по месту жительства, то ему могут предложить жилье в другом муниципальном образовании округа.

За последние 5 лет ключи от новых квартир получили более 1 тыс. ямальских детей-сирот.