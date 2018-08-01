В Тюмени пройдет открытый чемпионат по дворовым играм

Фото молодежного центра развития Ишима Фото молодежного центра развития Ишима

Открытый чемпионат Тюмени по дворовым играм состоится в сквере Ветеранов энергетики (ул. Одесская, 53) 25 августа с 15 до 17 часов.

Как сообщает областной департамент социального развития, в программе соревнований — игры в резиночку, классики, вышибалы, "горячая картошка", "лягушка", игра-салки "Мушкетеры".

В соревнованиях примут участие более 50 детей. В программе также награждение лучших дворовых вожатых по итогам летнего сезона и танцевальные интерактивные игры с детьми.

"Проект "Капитаны двора" помогает детям весело и с пользой провести каникулы. При этом мы формируем культуру досуга не только у детей, но и у родителей, - рассказывает директор детского центра "Грин-ландия" Павел Притупа. - Многие родители удивляются, что есть такие ребята – дворовые вожатые, которые приходят во двор и играют с их детьми просто так. А мы, как педагоги, стараемся научить дворовых вожатых (школьников-подростков) особенностям педагогической профессии. Я убежден, что многие из них в дальнейшем станут педагогами с большой буквы".

Организатором мероприятия выступил детский центр "Грин-Ландия". У ребят есть наставники – вожатые детского лагеря "Алые паруса". Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект стартовал в мае 2018 года, когда были сформированы передвижные дворовые отряды. 30 подростков прошли Школу помощников вожатых в детском центре "Алые паруса". С июня по август 2018 года во дворах и скверах Тюмени было организовано около 40 игровых программ, в которых более тысячи детей в возрасте от трех до 12 лет. На пяти площадках для детей и родителей были организованы "Спевки" - исполнение песен под гитару. В игровую программу каждого двора были включены четыре площадки: дворовые и спортивные игры, танцевальная и площадка для малышей. В начале каждого мероприятия вожатые поднимали флаг Капитанов двора.

Самым многочисленным двором по числу участников оказался двор в жилом комплексе "Новоантипинский" – около 200 детей 8 августа приняли участие в игровой программе "Капитаны двора". А в жилом комплексе "Ожогино" была самая "дворовая спевка", где жители с удовольствие исполнили детские песни вместе со своими детьми.

Чтобы пригласить Капитанов двора к себе во двор, достаточно вступить в группу в социальных сетях и написать адрес вашего двора.

Все вопросы можно задать организатору проекта Павлу Притупе по телефону 89829401388.