Открыт набор в команду чирлидеров Victory

Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY». Тюмень Клуб спортивного чирлидинга «VICTORY». Тюмень

Клуб спортивного чирлидинга Victory набирает новых спортсменов в возрасте от 4 до 30 лет.

Victory являются чемпионами и призерами России 2018 года в нескольких дисциплинах и членами сборной нашей страны.

В 2018 году команда клуба стала призером ежегодного международного фестиваля чирлидинга "Яркие! Майские! Твои!", который прошел этой весной в Анапе. В награду спортсменки получили путевки в международный детский центр "Артек" на фестиваль чирлидинга, который собрал лучших российских спортсменов.

"Попасть в команду не сложно, достаточно связаться с тренером и узнать время следующей тренировки. Новички без начальной подготовки проходят базовый курс с самого начала, спортсмены из других видов спорта быстрее переходят к изучению более сложных элементов", — рассказал руководитель клуба спортивного чирлилинга Victory Виктор Ерошенко.

Записаться на занятия, узнать актуальное расписание тренировок и задать любые интересующие вопросы можно в группе ВКонтакте, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".