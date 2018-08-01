Уборка зерновых началась в Тюменском районе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Земледельцы хозяйства "Успенское" одними из первых в Тюменском районе начали уборку зерновых, сообщает районное управление информационной политики и информатизации.

Современные высокопроизводительные комбайны вышли на ржаное поле в 140 гектаров.Урожайность здесь – под 40 центнеров с га.

В ходе рабочей поездки в Успенское муниципальное образование глава района Светлана Иванова пообщалась с руководителями и работниками сельхозпредприятия.

Генеральный директор "Успенского" Людмила Захаренко сообщила главе района, что в этом году в хозяйстве на площади 2 тыс. 700 гектаров посеяны озимая рожь, овес и ячмень, часть полей занята рапсом, горохом и кукурузой. В случае хорошей погоды уборку планируют завершить за 3-4 дня.