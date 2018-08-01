Виртуальная реальность в доступной среде сделала особым день рождения ноябрянина

Фото с сайта Инфопарк.рф Фото с сайта Инфопарк.рф

Виртуальная реальность стала самым запоминающимся впечатлением в день рождения председателя общества инвалидов Центра информационной поддержки "Таганай" Ноябрьска Сергея Богдановского.

Ноябрьский общественный деятель и активный борец за доступную среду Ямала и юга Тюменской области прибыл в инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа" вместе с восемью товарищами из ЦИП "Таганай". После экскурсии по информационному центру общественник ответил на вопросы журналистов.

- Чем Вам запомнился день рождения в инфопарке?

- Виртуальной реальностью. 3D-аттракционы обычно недоступны: они располагаются либо в кабинках, либо надо подниматься по лестнице. А здесь все очень удобно, хорошо сделано, доступно все. В первый раз я посмотрел в 3D-шлем, возможности у него потрясающие. Я бы хотел дополнить какими-нибудь интересными роликами, связанными с движением, горами, полетать на самолете, в облаках.

- Вы работаете с программой "Сотрудничество". Расскажите об этом.

- Мы инициировали поправки в программу "Сотрудничество" по переселению пенсионеров-инвалидов в Тюмень. У категории таких людей зачастую от года до трех лет не хватает до того стажа, чтобы встать в очередь и получить жилье в Тюмени. На Ямале они этот стаж заработать уже не могут, потому что здоровье не позволяет – они его отдали Крайнему Северу. Мы предложили внести поправку, чтобы кандидатуры на переселение рассматривались главами муниципалитетов при согласовании с общественными организациями и соцзащитой. Это делается комиссионно, рассматриваются все показатели. Инициатива работает более двух лет.

Фото с сайта Инфопарк.рф Фото с сайта Инфопарк.рф

- Вы помогли жителям Тюмени исследовать доступную среду города?

- Это так. Когда первый раз приехали в Тюмень, мы пошли по городу на разведку боем – с фотоаппаратом, рюкзаком с перекусом, на всякий случай. Потому что не знали когда и куда у нас получится зайти. И мы были очень удивлены: в центре города доступные кафе сделаны в один уровень с дорогой. Меня потрясла набережная Туры: этот серпантин, весь доступный. Там есть место, где можно отдохнуть – мне очень понравилось!

Также мы дали консультацию в Областном лечебно-реабилитационном центре. Было интересно узнать, как работает в Тюмени услуга социального такси - у них 17 машин в городе.

А потом мы плотно обследовали микрорайон "Ямальский-2". У нас были некоторые замечания: где-то было пару бордюров, где-то пандусы и плиты не сходились, нужно было доработать спуски к остановкам и мы обнаружили несколько автобусов с неработающим пандусом. Буквально через месяц это все устранили, и я этой оперативности был удивлен.

Мне очень понравилось в Тюмени интерактивная карта, которая есть на сайте администрации. В ней поступившие замечания обозначаются красным цветом, в ходе реализации – желтым цветом, а выполненные – зеленым. Наблюдал тенденцию, что практически за 14-16 дней поступившие замечания отрабатываются и получается результат. Это очень наглядно. Этот опыт стоит перенять всем муниципалитетам, даже не постесняюсь этих слов, на российском уровне. Это будет полезно как для жителей городов, так и самим органам власти.

- А Вас самого коснулась программа "Сотрудничество"?

- Да, я сам получил квартиру в микрорайоне "Ямальский-2" в 2016 году. Мы с супругой выбирали ее по карте, и случайно оказалось, что у нас квартира с доступной средой. В нашем доме всего пять таких адаптированных квартир. В ней широкие двери, отсутствие порогов, в подъезде лифт в один уровень с полом, везде есть пандусы. Мне понравилось, что можно выезжать на широкий балкон, в нем можно развернуться на коляске.

Фото с сайта Инфопарк.рф Фото с сайта Инфопарк.рф

Лина Орлова