Алексей Романов: самое главное в "Сотрудничестве" – это люди

Фото с сайта Инфопарк.рф Фото с сайта Инфопарк.рф

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов посетил информационный центр инфопарк "Сотрудничество. Больше чем программа" 15 августа.

В своем общении с журналистами он поздравил Тюменскую область с днем рождения.

- Сам я родом из Тюмени, с четырех лет живу на Ямале, учился в ТюмГУ, а затем вернулся жить в Ноябрьск. Пользуясь случаем, хочу поздравить Тюменскую область с днем рождения.

- Алексей Викторович, каковы ваши впечатления об инфопарке "Сотрудничество. Больше чем программа"?

- Впечатления очень хорошие. Интерактивный проект демонстрирует, что "Сотрудничество" не просто программа, а гораздо больше. Мы видели, как команда устанавливала шатер и настраивалась на работу. Хочу сказать, что у ребят все получается: здесь всегда много людей. А это значит, что проект привлекает посетителей. В интерактивной форме посетители абсолютно разных возрастов и взглядов могут убедиться, как работает программа и как много по ней делается. Ведь зачастую за формальными фразами и документами, которые размещаются на сайте администрации, кроется много информации, но она сложна для восприятия. А в инфопарке это все объясняется просто, доходчиво и интересно.

- Кстати, об интересном. Какая информация, представленная на стендах, вам запомнилась?

- За дежурными фразами о взаимодействии наших регионов стоит самое главное – это человеческое общение. Наши родители - пенсионеры и ветераны – переезжают жить в Тюмень. На программу переселения в этом году направлено порядка миллиарда рублей, чтобы те люди, которые отдали большую часть жизни северу, смогли переехать в более комфортные климатические условия для жизни. Наши дети ездят на юг Тюменской области в оздоровительные лагеря. По программе "Сотрудничество" летом 2018 году в детских оздоровительных лагерях Тюменской области отдыхает 876 детей из Ямала, в том числе из Ноябрьска. Наши выпускники уезжают учиться в тюменские вузы.

Наши регионы тесно связаны. Мы продолжаем сотрудничество в культурной сфере наших регионов: во время визита в Ноябрьск Александр Моор и Дмитрий Артюхов поддержали предложение о том, чтобы Тюменский филармонический оркестр включил Ноябрьск в график своих гастролей. Высокий уровень мастерства музыкантов ноябряне смогут оценить в отремонтированном здании Дома культуры "Нефтяник".

Наши регионы плотно взаимодействуют в бизнес-сфере. В Тюмени идет коммуникация представителей нефтегазового сектора, тогда как начинается он на Ямале и в Югре. В свою очередь предприниматели юга Тюменской области обеспечивают север продовольствием. В наших магазинах, на ярмарках и различных фестивалях отрадно видеть продукты производителей Тюменской области. Это – только основные точки.

- А какая интерактивная зона инфопарка привлекла ваше внимание?

- Мне понравилась викторина "Тюмень – Югра – Ямал". Честно скажу, я не на все вопросы ответил верно. Значит, надо почитать больше о результатах программы. Думаю, что ноябряне вернутся домой с такой же мыслью: возьмут газету и прочтут о "Сотрудничестве" или найдут дополнительную информацию о ней в сети.

Лина Орлова