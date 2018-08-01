Тюменские врачи без надреза удалили инородное тело из полости сердца пациента

Дмитрий Крашенинин/фото ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин/фото ОКБ №1

Врачи ОКБ № 1 успешно провели крайне редкую операцию по удалению инородного тела из полости сердца без разреза на грудной клетке, сообщает пресс-служба больницу.

Достаточно давно пациенту был имплантирован порт для длительных внутривенных инфузий лекарственных препаратов. По стечению ряда обстоятельств, включая и физиологические особенности, фрагмент находящегося в вене катетера от этого порта был деформирован и оторвался. Возникли условия для миграции фрагмента в полость сердца. Жизнь пациента находилась под угрозой. Врачи решили извлечь инородное тело из полости сердца без открытого хирургического вмешательства. В условиях специализированной рентгеноперационной в венозную систему пациента ввели особый инструмент. При помощи этого инструмента и "ловушки" оторвавшийся фрагмент был локализован, захвачен и извлечен.

Все манипуляции проходили через прокол всего 2 мм. Благодаря мастерству врачей отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения и заведующему отделением Дмитрию Крашенинину – операция прошла успешно, а применение современных высоких технологий – малотравматично. Пациент находился в сознании без какого-либо дискомфорта и мог видеть ход операции на мониторе. После операции пациент быстро восстановился, проведя в больнице всего несколько дней.

Отметим, что проводить подобные эндоваскулярные (через сосуд) операции врачи ОКБ № 1 могут практически на любом органе: от лечения врожденных и приобретенных пороков сердца и сосудов до гинекологических и урологических заболеваний. Возраст пациента значения не имеет. В больнице проводят малотравматичные и органосохраняющие операции через сосуды как малышам, так и пациентам старше 90 лет.