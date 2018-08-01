Тобольского школьника поощрили за добрые дела

Официальная группа "Добро не уходит на каникулы!" Официальная группа "Добро не уходит на каникулы!"

Более 20 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Добро не уходит на каникулы". С 1 июня ребята совершили уже более 11 тысяч добрых поступков. К акции присоединились и десятки школьников из Тюменской области.

Ребята помогают в приютах для животных и участвуют в субботниках, занимаются с детьми младшего возраста, оказывают поддержку пожилым людям и многое другое. На этой неделе по итогам задания от актрисы Анны Хилькевич, школьник из поселка Прииртышский Тобольского района выиграл героскутер. Задание заключалось в том, чтобы сделать подарок для своих друзей и близких, Арсений создал 20 подарков, которые вручил своим близким в поселке и разослал родным по почте.

"Мне понравились все недели конкурса: некоторые задания сначала были не совсем понятны, но у меня есть самый лучший друг — это моя мама, и если я в чем то сомневался и не знал, что делать, она мне давала подсказки. Благодаря конкурсу я познакомился с новыми друзьями из других городов России, которые как и я учатся в начальной школе, но уже делают много добрых дел", — рассказал школьник Арсений Новосёлов.

Активные каникулы продлятся до 27 августа. Присоединиться могут все желающие школьники, подведение итогов проходит каждую неделю: определяются 100 участников, которые рассказали о своих поступках самыми первыми, среди них экспертное жюри выбирает троих самых активных ребят.

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнять задания, которые публикуются в группе во ВКонтакте, пишет "АиФ - Западная Сибирь".