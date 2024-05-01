В четырех муниципалитетах региона приступили к нанесению дорожной разметки

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

В четырех муниципалитетах Тюменской области уже начались работы по обновлению дорожной разметки. В Исетском районе выполнили 50% работ, в Упоровском - 30%, в Заводоуковском - 70%, в Тюменском - 30%, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

С помощью разметочных машин наносят сплошные и прерывистые линии, выделяют островки безопасности, стоп-линии, направления движения по полосам и другие виды разметки.

Выбор методов и материалов зависит от условий эксплуатации дорог. При нанесении разметки на автомобильных дорогах региона будут применять краску и термопластик. Последний относится к классу износостойких и наименее загрязняемых разметочных материалов. Он используется на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Нанесение разметки будет выполняться два раза за сезон. Второй этап стартует ориентировочно с начала августа.

Напомним, что в дорожном сезоне 2024 года нанесение разметки предусмотрено на всех участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным типом покрытия. Всего подрядчику предстоит нанести разметку на дорогах протяжённостью более пяти тыс. км.