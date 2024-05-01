  • 27 мая 202427.05.2024понедельник
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В четырех муниципалитетах региона приступили к нанесению дорожной разметки

Общество, 20:55 27 мая 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

В четырех муниципалитетах Тюменской области уже начались работы по обновлению дорожной разметки. В Исетском районе выполнили 50% работ, в Упоровском - 30%, в Заводоуковском - 70%, в Тюменском - 30%, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

С помощью разметочных машин наносят сплошные и прерывистые линии, выделяют островки безопасности, стоп-линии, направления движения по полосам и другие виды разметки.

Выбор методов и материалов зависит от условий эксплуатации дорог. При нанесении разметки на автомобильных дорогах региона будут применять краску и термопластик. Последний относится к классу износостойких и наименее загрязняемых разметочных материалов. Он используется на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Нанесение разметки будет выполняться два раза за сезон. Второй этап стартует ориентировочно с начала августа.

Напомним, что в дорожном сезоне 2024 года нанесение разметки предусмотрено на всех участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным типом покрытия. Всего подрядчику предстоит нанести разметку на дорогах протяжённостью более пяти тыс. км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , дорожная разметка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 27.05.2024В четырех муниципалитетах региона приступили к нанесению дорожной разметки
20:22 27.05.2024Команды тюменских и тобольских ресторанов съехались на гала-презентацию фестиваля "Сибирь на вкус"
19:48 27.05.2024Кубок особого сплава прошел закалили в тюменском термальном источнике
19:04 27.05.2024Дни Урало-Сибирского макрорегиона пройдут на выставке "Россия" 4 и 5 июня