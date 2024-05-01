Команды тюменских и тобольских ресторанов съехались на гала-презентацию фестиваля "Сибирь на вкус"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Команды 24 тюменских и тобольских заведений представили сеты, посвященные великому ученому Дмитрию Менделееву, на торжественной гала-презентации в ДК “Нефтяник” 27 мая. Блюда подготовлены в рамках спецвыпуска фестиваля гастрономической культуры “Сибирь на вкус”.

Как сказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов, задача таких гастрофестивалей, во-первых, заключается в том, чтобы найти звезд, которые своими решениями, подходами, идеями смогут двигать отрасль вперед. Во-вторых, такие события объединяют эту сферу, участники не конкурируют друг с другом, а стремятся сообща разрабатывать классные идеи. Гастрономический фестиваль “Сибирь на вкус” – прекрасное решение для того, чтобы появился новый продукт, который будут рекомендовать всем вводить в меню, считает Дмитрий Пухов.

“Мы находимся в самом начале большого пути в части формирования такого глобального направления как гастрономический туризм. Здесь очень важно, как можно больше игроков большого рынка вытянуть из рабочего процесса наверх, чтобы создать действительно новый продукт, ради которого есть смысл бросить все и поехать к нам в Тюменскую область. Также фестиваль помогает шеф-поварам заявить о себе на широкую аудиторию. В том числе мы учимся, с каждым мероприятием делаем отрасль сильнее: приглашаем к нам экспертов из других городов, сегодня у нас гости из Москвы”, – сказал директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Основатель международного агентства Prprosto Евгения Нечитайленко из Москвы много лет занимается продвижением российской гастрономии как на территории страны, так и за рубежом, продюсирует гастрономические мероприятия. В декабре 2023 года эксперт была в Тюмени, участвовала в тематической сессии. Прилетела на презентацию специально, чтобы узнать, что изменилось в Тюмени за полгода.

"Безумно рада видеть такие результаты. Сибирь и ее вкусы потрясающие. Сегодня особенно приятно видеть, как коллеги стараются сделать не обычную еду, которая свойственна для них, которую они готовят каждый день в рамках концепции проекта, а как раз специальные сеты, посвященные Менделееву. С одной стороны это вызов, с другой – существенный виток для развития как проекта внутри, так и для развития аудитории. Важно расширять вкусовое качество и палитру познания мира. Считаю, что жителям Тюмени и Тобольска очень повезло. Можно пройтись по ресторанам и попробовать маленькие произведения искусства”, – поделилась эксперт.

На гала-презентации собрались представители 21 заведения Тюмени и трех ресторанов Тобольска. Каждый ресторан делал сет, состоящий из трех позиций: горячее блюдо, закуска или десерт, напиток. Соорганизатор спецвыпуска фестиваля гастрономической культуры “Сибири на вкус”, соорганизатор сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов подчеркнул, что на презентацию блюд приехали целые команды заведений. Можно было увидеть и официантов, и управляющих. Отвечая на вопрос о будущем блюд, Филипп Тарасов отметил, что фестивальная история – это всегда эксклюзив, но события могут развиваться по-разному, поэтому не исключено, что некоторые позиции останутся в основном меню после завершения события. Такие фестивали, по его словам, сродни японскому направлению в изобразительном искусстве “укиё-э”, что означает искусство изобразить ускользающее мгновение.

“Такие фестивали – это ускользающее мгновение. Нужно успеть посетить, обогатить себя вкусовыми эмоциями”, – дополнил Филипп Тарасов.

Между тем, представители некоторых заведений готовы оставить в меню фестивальные позиции. Как рассказал шеф-повар тюменского ресторана гастробара Winchester Заур Янгляев, люди, попробовавшие сет, сказали, что это интересная задумка. Первое блюдо – стейк Ай-ролл под английским соусом из бобов. При его подаче использовалось сусальное золото “Au”. Второе блюдо представляло из себя рисовые чипсы с креветками, тунцом, копченой паприкой, смесью соусов – орехового и мангового. В качестве напитка подавали коктейль.

“Наши посетители пробовали несочетаемое, как им казалось до этого момента: орех, манго, тунец, рисовые чипсы. Потом они оставались в восторге. Сет был приготовлен с душой. Мы много экспериментировали. Решили подобрать что-то на основе таблицы Дмитрия Менделеева, его трудов. В итоге одним больше понравились чипсы, другим – мясо. Отзывы – 50 на 50. Возможно, мы немного изменим блюда из сета, что-то добавим в них”, – поделился шеф-повар.

Такие фестивали, по словам Заура Янгляева, позволяют открывать для себя что-то новое, совершенствоваться как самому, так и команде поваров и официантов.

В конце гала-презентации представители профессионального сообщества выбрали лучший сет путем голосования. Победителем стал ресторан “Грузинка Нани”. Шеф-повар Занда Гиоргадзе призналась, что это стало неожиданностью. Сет придумывала сама, потому что ей интересно разрабатывать разные блюда. При этом Занда всегда старается добавить грузинские специи, чтобы национальный колорит присутствовал. Для фестиваля она приготовила паштет из говяжьей печени на подушке из свекольного мусса, десерт "Томат", в котором сочетаются ноты сочного томата, нежные сливки, творожный сыр и хрустящие орехи, настойки и лимонад. Также провели небольшой конкурс среди официантов.

Сеты, посвященные великому ученому, можно попробовать в заведениях Тюмени и Тобольска по 5 июня.

Инна Пахомова