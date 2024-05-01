  • 27 мая 202427.05.2024понедельник
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени улицы Алебашевскую и Мельникайте свяжет четырёхполосная дорога

Экономика, 18:19 27 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Четырёхполосная дорога свяжет улицы Алебашевскую и Мельникайте в Тюмени, в данный момент на участке ведутся работы по выборке грунта, устройству насыпи и инженерных коммуникаций.

Как рассказал в своих соцсетях глава города Руслан Кухарук, всего в текущем строительном сезоне в Тюмени построят и отремонтируют около 60 км дорожного полотна, работы на всех объектах идут по графику.

За счёт механизма федеральной программы "Стимул" подрядная организация приступила к строительству улиц Пожарных и Спасателей, Ивана Чистякова, Братьев Бондаревых.

В строительном сезоне 2024 года завершатся работы на участке Газовиков – Алебашевской. Руслан Кухарк отметил, что при реализации проекта необходимо было учесть существующую и будущую застройку и проложить ливневую канализацию.

С директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгением Сорокиным и директором строительной компании "Брусника" глава города обсудили предложение жителей сделать дополнительное примыкание к дороге из двора домов № 36 и 38 по ул. Газовиков.

"Специалисты проанализировали ситуацию. Реализовать предложение невозможно по техническим причинам - разница высотных отметок, наличие инженерных коммуникаций, а главное, это не отвечает безопасности дорожного движения", – отметил Руслан Кухарук.

Глава Тюмени добавил, что возможность въезда во двор обеспечивается дублером, а застройщик взял обязательство на период строительства обеспечить временный проезд с другой стороны двора. "Брусника" же выразила готовность установить два умных остановочных павильона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Руслан Кухарук , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 27.05.2024В Тюмени улицы Алебашевскую и Мельникайте свяжет четырёхполосная дорога
17:47 27.05.2024Более 17 тыс. кг молока получили за год от коровы на предприятии Исетского района
17:25 27.05.2024В Тюменской области рост цен на продукты ускорился до 7,3 % за месяц
16:52 27.05.2024Оттока средств физлиц из Сбера на фоне вступления закона о бесплатных переводах не наблюдается - первый зампред