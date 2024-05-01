В Тюмени улицы Алебашевскую и Мельникайте свяжет четырёхполосная дорога

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Четырёхполосная дорога свяжет улицы Алебашевскую и Мельникайте в Тюмени, в данный момент на участке ведутся работы по выборке грунта, устройству насыпи и инженерных коммуникаций.

Как рассказал в своих соцсетях глава города Руслан Кухарук, всего в текущем строительном сезоне в Тюмени построят и отремонтируют около 60 км дорожного полотна, работы на всех объектах идут по графику.

За счёт механизма федеральной программы "Стимул" подрядная организация приступила к строительству улиц Пожарных и Спасателей, Ивана Чистякова, Братьев Бондаревых.

В строительном сезоне 2024 года завершатся работы на участке Газовиков – Алебашевской. Руслан Кухарк отметил, что при реализации проекта необходимо было учесть существующую и будущую застройку и проложить ливневую канализацию.

С директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгением Сорокиным и директором строительной компании "Брусника" глава города обсудили предложение жителей сделать дополнительное примыкание к дороге из двора домов № 36 и 38 по ул. Газовиков.

"Специалисты проанализировали ситуацию. Реализовать предложение невозможно по техническим причинам - разница высотных отметок, наличие инженерных коммуникаций, а главное, это не отвечает безопасности дорожного движения", – отметил Руслан Кухарук.

Глава Тюмени добавил, что возможность въезда во двор обеспечивается дублером, а застройщик взял обязательство на период строительства обеспечить временный проезд с другой стороны двора. "Брусника" же выразила готовность установить два умных остановочных павильона.