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Ничьей завершился матч "Сибирь" – "Тюмень"

Спорт, 17:19 19 августа 2018

Фото - ФК "Тюмень"

Со счетом 0:0 завершилась домашняя встреча тюменских футболистов с командой "Сибирь" из Новосибирска 18 августа, сообщает ФК "Тюмень". Тюменцы сыграли вничью в третий раз подряд.

Первый тайм матча не изобиловал опасными моментами, второй по содержанию получился более интересным. После выхода на поле Владимира Лешонка у "Тюмени" появилось больше мобильности и движения в первых фазах атак.

В концовке матча "Тюмень" атаковала большими силами и могла чуть заиграться. "Сибирь" получала большинство в завершающей фазе, но все закончилось нулями на табло.

1/32 финала Кубка России тюменские футболисты проведут 22 августа. На стадионе "Геолог" их соперником снова станет "Сибирь".

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# стадион Геолог , ФК Тюмень , футбол

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