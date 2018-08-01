Человек и белый медведь в Арктике будут жить дружно

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Морская гидрометеорологическая станция имени Федорова на острове Вайгач на границе Баренцева и Карского морей стала базой реализации проекта "Предотвращение конфликтов "человек - белый медведь" и браконьерства на белого медведя в прибрежных регионах Печорского и Карского морей в России". Грант предоставил Всемирный фонд дикой природы (WWF), сообщает ИА "Север-Пресс".

Это одна из станций, где полярники круглый год живут бок о бок с краснокнижными хозяевами Арктики, и встречи с косолапыми на острове Вайгач не редкость. При этом последствия были разные, вплоть до трагических для человека случаев.

Белый медведь в Арктике считается "царем зверей". Это самый крупный и опасный хищник на планете. Размеры взрослого самца достигают 3,5 метров в длину и до метра в высоту, а вес может составлять более тонны. На коротких расстояниях он может развивать скорость до 40 км в час. Прыжок мишки с места составляет более шести метров.

В рамках проекта разработали полный перечень мероприятий по подготовке станции к взаимодействию с белыми медведями. Ее оборудуют решетками на окнах, заграждениями физическими и электронными, а также техническими средствами систем видеонаблюдения.

Полярников снабдят спецсредствами отпугивания медведей и инструкциями по их применению. Подготовлены рекомендации и информационные наглядные материалы по предупреждению конфликтов между человеком и белым медведем на территории метеостанции и за её пределами.

"Предотвращение конфликтных встреч с белыми медведями - это одна из основных задач организации охраны труда на наших станциях. Для нас важно сохранение жизни и здоровья сотрудников и минимизация вреда для самих белых медведей", - отметил начальник Северного управления гидрометслужбы Роман Ершов.

В перспективе на основе этого пилотного проекта создадут типовую методику предупреждения конфликтов с белыми медведями для арктических метеостанций, пригодную для последующего распространения на другие метеостанции и населенные пункты Арктики.