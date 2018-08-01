Роскосмос и ОАЭ ведут переговоры о полете на МКС эмиратского космонавта

Фото Роскосмос Фото Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры с ОАЭ о возможности полета их космонавта на Международную космическую станцию на месяц, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее Роскосмос сообщал, что делегация ОАЭ, в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями.

Два отобранных кандидата приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звёздном городке ближе к середине сентября.

"Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС 12". Обсуждается также организация длительной миссии на МКС для ОАЭ на срок около одного месяца", — говорится в сообщении "Роскосмоса".