Тюменские врачи спасают братьев, дотянувших наследственное заболевание до онкологии

Фото "Медицинский город" Фото "Медицинский город"

Специалисты "Медицинского города" в Тюмени спасли жизни двум братьям. Тюменцы шесть лет не прислушивались к советам врачей, в результате наследственное заболевание перешло в злокачественную форму, сообщает областной департамент здравоохранения.

Шесть лет назад два родных брата обратились в "Медицинский город" с диагнозом полипоз. В их семье это доброкачественное образование, опасное переходом в злокачественную форму встречалось уже в двух поколениях. Единственный метод лечения – полное удаление ободочной кишки. Молодым людям рекомендовали провести хирургическое вмешательство для профилактики рака.

Такое вмешательство влечет за собой потерю в весе и ограничения

физического труда, отметили в медицинском учреждении, однако операция позволяет предотвратить развитие онкологии. Но пациенты на тот момент провести операцию отказались.

На протяжении всех шести лет молодые люди регулярно проходили эндоскопическое обследование в профилактических целях, но им не удалось предотвратить развитие онкологического заболевания. Недавно они вместе поступили на лечение в "Медицинский город" по поводу наследственной формы рака ободочной кишки IV стадии.

Заведующий хирургическим отделением "Медицинского города" Евгений Франк подчеркнул, что это очень редкий случай. Наследственная форма рака кишки диагностируется лишь у 10 % всех заболевших, а на фоне развития семейного полипоза - еще реже.

"Одному из братьев мы выполнили вмешательство по резекции ободочной кишки. После этого провели несколько курсов химеотерапии, благодаря чему смогли стабилизировать процесс метастазирования. Последним этапом провели обширную резекцию печени", - отметил он.

Сегодня оба пациента находятся под наблюдением врачей. Один из них восстанавливается после операции. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Второму в скором времени также будет выполнена операция.