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Тюменцев с подозрением на панкреатит врачи отправили на дополнительное обследование

Общество, 19:46 19 августа 2018

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У половины тюменцев, прошедших за первое полугодие 2018 года ультразвуковое исследование брюшной полости в консультативно-диагностическом центре "Эндос", врачи-гастроэнтерологи заподозрили панкреатит, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Как отметили в учреждении, за шесть месяцев было проведено обследование более 15 тыс. пациентов. Тюменцев с подозрением на панкреатит врачи направили на дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Так поступили потому, что УЗИ не является определяющим исследованием при таком заболевании, но помогает врачам в диагностике, уточнили в консультативно-диагностическом центре "Эндос".

"Заболевания поджелудочной железы негативно отражаются на многих функциях организма. Они проявляют себя диспепсическими расстройствами и болевым синдромом, - рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением центра Наталья Костина. - Эта железа, несмотря на свой небольшой вес и размеры, играет важную роль, принимает непосредственное участие в пищеварительных процессах и отвечает за выработку ферментов и инсулина".

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# здравоохранение , УЗИ

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